Hunsrück-Hüne Dietz steht vor seinem wichtigsten Boxkampf: In Karlsruhe geht es um die EM

Am Samstag um 23.15 Uhr, so sieht es der Zeitplan vor, soll der erste Gong im Zirkuszelt auf dem Karlsruher Messplatz für Daniel Dietz ertönen. Auf zehn Runden ist das Duell gegen den Rostocker Felix Langberg um die Europameisterschaft der IBF und IBO im Schwergewicht angesetzt. Es wird der bisher mit Abstand wichtigste Boxkampf für den mittlerweile in Norath lebenden Dietz.