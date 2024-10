Plus Bad Kreuznach Herbstslalom in Bad Kreuznach: Tom Pahl ist gleich an zwei Doppelsiegen beteiligt Von Olaf Paare i Der Sieger der Männer-Leistungsklasse: Tom Pahl vom KSV Bad Kreuznach bringt sein ganzes Können auf, um beim Herbstslalom auf seiner Hausstrecke das Aufwärtstor zu bewältigen. Foto: Klaus Castor Bei vielen Veranstaltern von Großereignissen sind starke Regenfälle im Vorfeld unerwünscht. Beim RKV Bad Kreuznach war das völlig anders. Die Regengüsse im Vorfeld ihres Herbstslaloms am Salinenwehr sorgten nämlich dafür, dass der Wasserstand der Nahe stieg und einen optimalen Bereich für die Slalomkanuten erreichte. Lesezeit: 3 Minuten

„Da war richtig Schmackes dahinter. So mögen wir es“, sagte Veranstaltungsleiter Jürgen Huth, der auch an anderer Stelle ein positives Fazit zog: „Der Herbstslalom ist sehr gut abgelaufen, alles wunderbar.“ Auch von den Teilnehmern und Besuchern an der Strecke gab es viel Lob. Stefan Senft vom benachbarten KSV Bad Kreuznach ...