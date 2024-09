Plus Bad Kreuznach

Heiße Zweitliga-Woche: Tigers-Team muss noch zusammenwachsen

Binnen acht Tagen treffen die Ringer des VfL Bad Kreuznach auf die beiden Favoriten ihrer Zweitliga-Gruppe. Am heutigen Samstag, 19.30 Uhr, sind die Wrestling Tigers beim AC Heusweiler zu Gast, eine Woche später empfangen sie zur gleichen Zeit die RKG Freiburg zum ersten Heimkampf. Dazwischen treten die Bad Kreuznacher am Donnerstag, 15 Uhr, noch beim KV Riegelsberg an. „Es werden harte Wochen“, weiß VfL-Geschäftsführer Oliver Eich.