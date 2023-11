Plus Rhein-Lahn Heimische Rettungsschwimmerinnen belegen bei DM Platz elf Die Mannschaft der DLRG-Ortsgruppe Bad Salzig „Die flinken Flitzer“ – von links Lina Jacoby (Dahlheim), Carolina Hehner (Patersberg), Nila Grabowski (Reitzenhain) und Anna Hofmann (Wollmerschied) – war bei der 50. Auflage der Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften im Stadionbad in Hannover unter rund 1200 Sportlern mit von der Partie. Der Rettungssport ist die Wettkampfvariante des Rettungsschwimmens und bereitet auf den Ernstfall vor.

Hierbei ist, neben der Schnelligkeit im Schwimmen, auch das Beherrschen von Hilfsmitteln in der Wasserrettung wichtig. So werden beispielsweise auch Flossen und Gurtretter eingesetzt, um eine mit Wasser gefüllte Puppe zu retten. Das aus dem Rhein-Lahn-Kreis stammende und für die DLRG Bad Salzig startende Quartett erreichte auf der 50-Meter-Bahn in ...