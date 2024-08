Plus Gießen Hedhli schießt die Farmers kurz vor Schluss ins Glück: Montabaurs Erfolgslauf geht nach Sieg in Gießen weiter Von Lukas Erbelding i Den Gegner letztlich im Griff gehabt: In Gießen feierten die Montabaur Fighting Farmers (weiße Trikots) einen knappen Sieg. Foto: Lena Brüngel Es war eine spannende Angelegenheit, doch die Serie der Montabaur Fighting Farmers hielt auch im Auswärtsspiel bei den Gießen Golden Dragons. Der American-Football-Zweitligist aus dem Westerwald setzte sich in Hessen mit 23:21 durch und holte seinen siebten Sieg in Folge. Lesezeit: 2 Minuten

Die Montabaurer belegen punktgleich mit den Pforzheim Wilddogs die Plätze eins und zwei in der German Football League 2 (Staffel Süd). Gegen die Wilddogs steht am letzten Spieltag (7. September) entsprechend das entscheidende Duell um die Meisterschaft an. „Das ist der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Ich bin überwältigt davon, ...