Großes Turnier im kleinen Ort: Landesmeisterinnen des RV Jäger aus Kurpfalz freuen sich auf ihr Heimspiel

Von Reinhard Koch

i Auch Landesmeisterin Sophie Marie Leister vom gastgebenden Reiterverein Jäger aus Kurpfalz, auf unserem Foto mit Bartanga im Parcours, wird auf heimischem Geläuf in Rehbach am Start sein. Foto: Reinhard Koch

Die kleinste Gemeinde in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan steht am Wochenende im Mittelpunkt des Pferdesports. Der Reiterverein Jäger aus Kurpfalz lädt zu seinem großen Dressur- und Springturnier auf seiner herrlich gelegenen Anlage in Rehbach ein.