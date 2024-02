Gold über 100 Meter Schmetterling: Westerwälderin ist Schwimm-Weltmeisterin

Angelina Köhler aus Ruppach-Goldhausen jubelt auf dem Podium über ihren WM-Sieg über 100 Meter Schmetterling. Foto: Lee Jin-man/dpa

Köhler schlug am Montag in Katar nach 56,28 Sekunden an. Erstmals seit 2009, als Britta Steffen in Rom zweimal gesiegt hatte, gewann wieder eine deutsche Beckenschwimmerin WM-Gold. Mit ihrem grandiosen Rennen sicherte Köhler dem Deutschen Schwimm-Verband am zweiten Tag der Wettbewerbe im Aspire Dome bereits das dritte Edelmetall. Gleichzeitig sicherte dich die Westerwälderin ein Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. red