Plus Kirchen Gemischte Gefühle nach Betzdorfer Doppel-Heimspieltag: Sieg und Niederlage für Smasher Von Moritz Hannappel i Gemischte Gefühle: Auch wenn die Betzdorfer Lucas Zimmermann und Przemyslaw Urban (von links) ihr Doppel gegen Hütschenhausen nicht gewinnen konnten, sprang letztlich ein Gesamtsieg heraus. Foto: Manfred Böhmer/balu Das Wochenende hinterließ bei den Badmintonspielern des BC „Smash“ Betzdorf gemischte Gefühle. An einem Heim-Doppelspieltag am Samstag und Sonntag mussten die „Smasher“ zwar zunächst die zweite Saisonniederlage einstecken, konnten aber tags darauf auch den ersten Saisonsieg einfahren. Lesezeit: 2 Minuten

Der Start am Samstag gegen die SG Rheinhessen war zunächst vielversprechend, ging man doch mit 2:1 in Führung. Das Damendoppel aus Elsie Magdalena de Villiers und Lisa Löhr (21:13, 21:12) sowie das zweite Herrendoppel aus Mika Schönborn und Timon Eppendorf (21:11, 21:13) konnten ihre Partien souverän in zwei Sätzen gewinnen. ...