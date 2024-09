Plus Bad Kreuznach

Gau-Mannschaftsmeisterschaften in Bad Kreuznach: Trainer achten auf saubere Haltung

i Saubere Haltung, starke Übung: Alinda Dörner holte wichtige Punkte für das Team des MTV Bad Kreuznach bei den Gau-Mannschaftsmeisterschaften in der Jakob-Kiefer-Halle. Foto: Klaus Castor

Schlag auf Schlag geht es derzeit für die ambitionierten Turnerinnen. In Bad Kreuznach wurden bei den Gau-Mannschaftsmeisterschaften die Qualifikanten für die Mittelrhein-Meisterschaften ermittelt, die bereits am Wochenende in Hermeskeil über die Bühne gehen.