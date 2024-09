Plus Trier/Lahnstein Für die RG Lahnstein regnet es Medaillen bei den Südwestdeutschen Meisterschaften in Trier Von Stefan Nink i Gold für die RG Lahnstein holten unter anderem Ralph Steffens und Karsten Grochowiak über 1000 Meter mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg. Foto: Karsten Grochowiak Tolle Bilanz: Mit drei Gold- und zwei Silbermedaillen behangen kehrten die Sportler der Rudergesellschaft Lahnstein (RGL) von den Südwestdeutsche Meisterschaften von der Mosel ans Rhein-Lahn-Eck zurück. Hier duellierten sich die besten Wassersportler aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Lesezeit: 1 Minute

Obwohl der Termin in diesem Jahr recht ungünstig direkt an die Sommerferien anschloss, gingen die Lahnsteiner Mannschaften gut vorbereitet in allen Bootsklassen (Einer, Doppelzweier, Doppelvierer und Achter) an den Start. Den Auftakt machte Alexander Göbel im Masters Männer Einer, bei dem er sich im Finale die Silbermedaille sicherte. Kurz darauf legte ...