Plus Trebgast/Koblenz

Frauenteam SRL Triathlon Koblenz: Der Klassenverbleib in der 2. Bundesliga Süd ist in Sichtweite

Von Redaktion, Christoph Hansen

i Das Foto zeigt die Koblenzer Mannschaft beim Wettkampf in Trebgast, von links: Melena Skala, Celine Weiler, Delphine Halberstadt, Leonie Reichel. Foto: SRL Triathlon Koblenz, Alicia Brenner

Auch im zweiten Jahr ihrer Zugehörigkeit zur 2. Bundesliga Süd läuft es für die Triathletinnen des SRL Triathlon Koblenz aktuell den Vorstellungen entsprechend. Nach drei von fünf Rennen steht der Mittelfeldplatz elf, bei 16 Teams, zu Buche. Dem Saisonziel Klassenverbleib sollte bereits vor den verbleibenden beiden Rennen in Nürnberg am Sonntag, 18. August, und in Viernheim am Samstag, 24. August, nichts im Wege stehen.