Plus Hamm (Sieg) Feste Größe im Kalender der Ausdauersportler: Raiffeisentriathlon Hamm geht am Sonntag in seine vierte Auflage i Impressionen aus dem vergangenem Jahr. Foto: Carsten Loos Am Sonntag findet die Raiffeisenwoche mit dem Raiffeisentriathlon Hamm (Sieg) einen sportlichen Abschluss, der durchaus als Höhepunkt angesehen werden kann. Von den Organisatoren in der Lock-Down-Pause im zweiten Coronajahr 2021 initiiert, findet der Raiffeisentriathlon Hamm (Sieg) im Jahr 2024 bereits zum vierten Mal statt und hat sich als feste Größe im Triathlon-Kalender etabliert. Lesezeit: 1 Minute

Erneut am Start sind neben den Altersklassen-Triathleten zum dritten Mal die Ausdauersportler aller vier Ligen des Rheinland-Pfälzischen Triathlonverbandes und der Saarländischen Triathlon Union. Der Raiffeisentriathlon beginnt am Sonntag, 10.30 Uhr mit dem Start der Ligasprints. Dann gehen um 11.15 Uhr die Hobby-Triathleten an den Start. Während die Schwimmstrecke im Waldschwimmbad vergleichsweise ...