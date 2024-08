Plus Montabaur

Farmers können auf tiefen Kader setzen: Zweitligist Montabaur gastiert bei den Fursty Razorbacks

i Nyles Williams (rechts) und die Montabaur Fighting Farmers wollen auch an diesem Samstag ihren Gegenspielern enteilen. Foto: Lena Brüngel

Noch zwei Partien müssen die Montabaur Fighting Farmers in der German Football League 2 (Staffel Süd) bestreiten. An diesem Samstag, 16 Uhr, gastieren sie in Fürstenfeldbruck bei den Fursty Razorbacks.