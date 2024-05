Farmers halten beim Auftakt in der GFL2 lange mit: Montabaur verliert aufgrund kleiner Fehler gegen Regensburg

Ein gewohntes Bild im Mons-Tabor-Stadion: Die Montabaur Fighting Farmers versuchten in der Offensive immer wieder über ihre Running Backs (am Ball Sammy Kilic) Löcher in der Regensburger Defense zu finden. Am Ende reichte dies jedoch nicht zum Auftaktsieg in der GFL 2. Foto: Lena Brüngel