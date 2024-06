Erster Saisonsieg in der zweiten Liga: Montabaur Fighting Farmers ringen in Albershausen die Crusaders nieder

Es war ein hart erkämpfter Sieg, den die Fighting Farmers Montabaur um Headcoach Michael Treber in Albershausen erringen konnten. Gegen den Zweitliga-Mitaufsteiger aus Baden-Württemberg wurde das Spiel erst in den Schlussminuten des vierten Viertels entschieden. Letztlich behielt das American-Football-Team aus dem Westerwald gegen die Crusaders mit 22:17 (6:7, 9:7, 0:3, 7:0) die Oberhand.

Mit dem Sieg in Albershausen sind die Fighting Farmers Montabaur endgültig in der Zweitliga-Saison angekommen.

Mit dem Sieg in Albershausen sind die Fighting Farmers Montabaur endgültig in der Zweitliga-Saison angekommen. Foto: Lena Brüngel

Der Reihe nach: Zu Beginn des Spiels tat sich die Offense der Farmers um Quarterback Tom Emil Meissner schwer, ins Spiel zu kommen. Die „kämpfenden Bauern“ hatten in der ersten Angriffssequenz keinen Erfolg. Im Gegenzug konnten die Crusaders durch ihren Wide Receiver Hannes Kauderer nach einem Pass von Quarterback Jason Gaines die ersten Punkte für sich verbuchen. Bei den Farmers war es dann Running Back Sammy Kilic vorbehalten, die nächste Angriffsserie mit einem Touchdown zu vollenden.

Die Abwehrreihen dominieren

Generell trumpften vor allem die beiden Verteidigungsreihen der Teams auf. Beide Angriffsformationen taten sich schwer. Vor der Halbzeit konnte Crusaders-Quarterback Jason Gaines noch auf 14:6 erhöhen, bevor die Gäste nach einem sehenswerten Pass von Meissner auf Jamel Hedhli verkürzten. Hedhli war es dann auch vorbehalten, vor der Pause per Field Goal die erste Führung der Fighting Farmers im Spiel zu erzielen.

Auch im dritten Spielviertel taten sich beide Offensivabteilungen schwer. Die Defensive der Westerwälder um die Linebacker Gianluca Hartmann, Rene Fieke und Keanu Christoffel konnte ein ums andere Mal Crusaders-Spielmacher Gaines unter Druck setzen und so den Ballbesitzwechsel erzwingen. Die Farmers-Offense wusste allerdings aus den Feldpositionen keinen direkten Erfolg zu verbuchen.

Meissner bedient Williams mustergültig

Zu Beginn des Schlussviertels konnten die Crusaders wieder per Field Goal die Führung erobern. Nun lag es an Farmers-Quarterback Meissner, mit seiner Offense das Spiel noch einmal zu drehen. Die Defensivspieler der Montabaurer erzwangen per Fumble den Ballbesitz, und Meissner konnte seinen Passempfänger Nyles Williams in der Crusaders-Endzone mustergültig bedienen. Nach der Führung zum 22:17 konnten die Farmers das Resultat bis zum Spielende verteidigen und damit den ersten Sieg in der Saison 2024 verbuchen.

Mit diesem spannenden und hart umkämpften Sieg habe man gezeigt, dass die Farmers auch in der GFL 2 bestehen können, meinte Marcel Braun, der Zweite Vorsitzende des Zweitliga-Aufsteigers aus Montabaur. „Nun gilt es, diesen Schwung mit in die nächsten Spiele zu nehmen und weiter an den Erfolgen zu arbeiten“, blickt Braun nach vorn.