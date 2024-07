Plus Kleinweidelbach

Erst die Dressur, nun folgt das Springen: Tamara Richter löst Ticket für die Amateur-DM

i Das Highlight aus Sicht des RFV Rheinböllen bei den Dressur-Landesmeisterschaften auf der eigenen Anlage in Kleinweidelbach: RFV-Ass Tamara Richter aus Ellern mit ihrem Pferd Forever Friend gewann das Amateur-Championat und qualifizierte sich für die Amateur-DM im September in Münster. Foto: Eva Hessel

Geteilte Landesmeisterschaften im Reiten gibt es in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz – kein Ausrichter konnte für die Kombination aus Dressur und Springen gewonnen werden, also gab es wie zuletzt 2011 getrennte Titelwettkämpfe. Die Dressurreiter legten vor, Gastgeber war der Reit- und Fahrverein RFV Rheinböllen, der auf seiner Anlage in Kleinweidelbach erneut beste Rahmenbedingungen bot – und das dürfte auch ab Freitag bis Sonntag beim 67. Springturnier des RFV so sein.