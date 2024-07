Plus Meudt Erfolg bei Gewichtheber-EM: Junge Westerwälderin Amelie Breuer räumt zwei Medaillen ab Von Fabian Herbst i Die 17-jährige Amelie Breuer aus Meudt-Dahlen freut sich über den Gewinn ihrer Bronzemedaille bei den Gewichtheber-Europameisterschaften der Jugend. Foto: Florian Schmucker Die 17-jährige Gewichtheberin Amelie Breuer aus Meudt-Dahlen hat bei der Gewichtheber-Europameisterschaft der Jugend für eine Überraschung gesorgt. Nach dem Gewinn der Deutschen Jugendmeisterschaft, durfte sich die junge Westerwälderin in Griechenland über ihre nächsten Erfolge freuen, mit denen im Vorfeld nicht unbedingt zu rechnen war. Lesezeit: 2 Minuten

Bei der Gewichtheber-EM in Thessaloniki gewann Breuer gleich zweimal Bronze. "Im Stoßen schaffte sie 75 Kilogramm", berichtet Vater Sven. Das bedeutete Platz 3 in der Gewichtsklasse bis 45 Kilogramm und die erste Bronzemedaille. "Beim Reißen reichte es mit 59 Kilogramm nur für den fünften Platz." Im Gesamtergebnis, also die Leistungen ...