Plus Diez ERC Diez: Robin Rücker mischt bei der DM in Stade in Spitzengruppe mit und holt Bronze Von Stefan Nink i Der in Ober-Ramstadt von Marc Brokelmann (links) und Martina Disser (rechts) trainierte Robin Rücker brachte von der DM im Rollkunstlaufen die Bronzemedaille mit nach Hause. Foto: Hanna Lion Bei seiner bereits siebten Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft präsentierte sich Robin Rücker vom Eis- und Rollsportclub (ERC) Diez nach überstandener Verletzung in hervorragender Form und erzielte im hohen Norden mit persönlicher Bestleistung Platz drei. Lesezeit: 1 Minute

Bei seinem erst zweiten Wettkampf in dieser Saison überzeugte Rücker sowohl in seiner Kurzkür zur Musik „the other side“ aus dem Film „the greatest showman“ als auch in seiner Kür zu einem Medley aus Star Wars. Mit insgesamt 114,85 Zählern gelang es ihm seine persönliche Marke aus der vorangegangenen Saison ...