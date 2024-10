Plus Slagelse EM-Silber für den Bad Kreuznacher: Das Feuer von Kaan Sisik ist in ganz Europa gefürchtet i Mit dem Adler auf der Brust erfolgreich: Der Bad Kreuznacher Kaan Sisik holt mit der deutschen Nationalmannschaft EM-Silber. Foto: Stefan Schäfer Kaum einer fegte bei der Europameisterschaft im Powerchair-Hockey mit so viel Energie und Feuer zwischen den Rollstühlen der Gegner übers Feld wie Kaan Sisik. Der temperamentvolle Bad Kreuznacher wird dafür (von den Mitspielern) geliebt und zugleich (von den Kontrahenten) gefürchtet. Seine Spielweise trug maßgeblich zum Teamerfolg bei. Die deutsche Nationalmannschaft sicherte sich im dänischen Slagelse die Silbermedaille. Lesezeit: 1 Minute

Neben der deutschen Mannschaft nahmen auch Weltmeister Dänemark, die am Ende siegreichen Niederländer sowie Spanien, die Schweiz, Finnland, Belgien und Italien an dem Turnier teil. Sie alle lieferten sich packende Partien. Sisik und sein Team schafften es ins Endspiel gegen die Niederländer, konnten in einer Begegnung auf Augenhöhe aber nicht ...