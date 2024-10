Plus Boden Ein Sieg und zwei Niederlagen: WKG Metternich/Rübenach/Boden meistert wahren Ringkampf-Marathon i Zu Beginn ihres Ringkampf-Marathons empfing die WKG Metternich/Rübenach/Boden Tabellenführer Nackenheim. Hakim Mikayilov (in Rot) bot dabei Yunus Bagci einen großen Kampf und verlor nur knapp. Foto: Markus Hartenfels Gleich drei Kampftage binnen einer Woche liegen hinter den Ringern der WKG Metternich/Rübenach/Boden. Zwei deutliche Niederlagen und ein Sieg auf eigener Matte sind das Resultat dieses Ringkampf-Marathons, den das Team aus Koblenz und dem Westerwald in der Rheinland-Pfalz-Liga hinter sich gebracht hat. Lesezeit: 2 Minuten

Zunächst gastierte Tabellenführer SV Alemannia Nackenheim in der Bodener Ahrbachhalle. Die Rheinhessen waren an diesem Abend eine Nummer zu groß für die Hausherren und entschieden sieben der zehn Mattenduelle für sich. Aus Reihen der WKG waren Marc Wilhelmy, Tim Kisner und Dirk Zewetzki in ihren Kämpfen erfolgreich. Auch Hakim Mikayilov ...