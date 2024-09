Plus Fürstenfeldbruck

Ein Ergebnis wie im Fußball: Montabaur genügt ein Field Goal zum 3:0 in Fürstenfeldbruck

i Timothy Edmonds und die Fighting Farmers nahmen auch die Hürde Fürstenfeldbruck. Foto: Lena Brüngel

Im American Football ist von einem offensiven Feuerwerk mit zahlreichen Punkten bis hin zu einer Abwehrschlacht, in der in den Endzonen wenig passiert, alles möglich. Ein Duell der letztgenannten Gattung lieferten sich die Fursty Razorbacks aus Fürstenfeldbruck und die Montabaur Fighting Farmers in der German Football League 2 (Staffel Süd).