Plus Thaleischweiler/Arheiligen Drei überlegene Turniersieger: Wrestling Tigers holen in Hessen die Teamwertung Von Olaf Paare Lesezeit: 1 Minute Zwei Silbermedaillen und eine bronzene Plakette brachten die Nachwuchsringer der Wrestling Tigers Rhein-Nahe von den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der U17, U14 und U12 im griechisch-römischen Stil in Thaleischweiler mit nach Hause. Dank der Podestplatzierungen erreichten die Tigers in der Mannschaftswertung den sechsten Rang.

David Vasnin kämpfte sich in der U12-Klasse bis 44 Kilogramm bis ins Finale vor. Dort unterlag er nur aufgrund einer kleinen Konzentrationsschwäche. Silber gab es auch in der U17 für Sinan Lamb (bis 80 Kilogramm). In der Klasse bis 92 Kilogramm gab es für Khaled Herkel Bronze. Parsa Rosali (U17, ...