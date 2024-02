Plus Remagen Drei Spiele, ein Ziel: Remagen muss punkten – Erstligist steht in Viernheim unter Zugzwang Drei Pünktchen hat der SC Remagen Sinzig nach acht Spieltagen in der Schach-Bundesliga vorzuweisen. Für den angepeilten Klassenverbleib ist das eindeutig zu wenig. Darum ist die Mannschaft um Teamkapitän Peter Noras gefordert, in der zweiten Saisonhälfte mehr Siege einzufahren. Von Alexander Thieme-Gamann

Gleich drei der verbleibenden sieben Begegnungen finden an diesem Wochenende beim südhessischen SC Viernheim statt. Auf der Zentralveranstaltung mit allen 16 Bundesligamannschaften treffen die Remagener am Freitag (16 Uhr) auf den SC Heimbach-Weis-Neuwied, am Samstag (14 Uhr) auf die SG Solingen und am Sonntag (10 Uhr) auf den SV Mülheim ...