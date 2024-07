Plus Bad Kreuznach DM steht an: Sextett des VfL Bad Kreuznach versucht sich im Beachwrestling Sechs Ringer des VfL Bad Kreuznach starten am Samstag bei den deutschen Meisterschaften im Beachwrestling. Lesezeit: 1 Minute

Bei den Männern werden Stefan Tonu in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm, Magomed Bataev bis 80 Kilogramm und Jannis Helbing bis 90 Kilogramm antreten. Bei den Junioren sind in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm Toghrul Rüstamli, bis 80 Kilogramm Anousch Jafari Gorzini sowie in der Gewichtsklasse über 90 Kilogramm Georgiy ...