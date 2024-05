Plus Göttingen

Die Leistungen des TVO-Sextetts sind der Hammer – Auch Mackenrodterinnen beim Bundesfinale erfolgreich

i Um die Hälse des Teams des TV Oberstein hängt ganz schön viel Edelmetall. Das Sextett hat beim Bundesfinale im Rahmen der Deutschen Meisterschaft mit tollen Leistungen richtig abgesahnt. Foto: Bernd Pohl

Mit vielen Medaillen beendete das Nachwuchsteam des TV Oberstein das Bundesfinale im Rope-Skipping, das in die Deutschen Meisterschaften in Göttingen eingebettet. Und auch der TuS Mackenrodt sammelte in der „Zweiten Rope-Skipping-Liga“ einen weiteren Sieg und eine Bronzemedaille ein.