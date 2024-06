Plus Roudnice Die Dietz-Brüder untermauern ihre Ambitionen beim Deutschland Cup – Paulina Pirro mit top Vorstellung Von Redaktion i Enrico Dietz kämpft sich in Roudnice durch die Fluten. Am Ende landete der Kanute vom RKV Bad Kreuznach beim Deutschland-Cup zweimal auf dem Treppchen. Die Plätze zwei und drei wurden notiert. Foto: PictureBuddy Nele Bayn Nach den ersten beiden Läufen des Deutschland Cups im Kanuslalom in Lofer Anfang Mai, fanden am vergangenen Wochenende die Durchgänge drei und vier des Cups im tschechischen Roudnice statt. Die Bad Kreuznacher Delegation von KSV- und RKV-Kanuten hat auch dieses Mal wieder Erfolge und Erfahrungen gesammelt. Lesezeit: 3 Minuten

Allen voran hat die 18-jährige KSV-Akteurin Paulina Pirro im Kajak Einer nichts anbrennen lassen, nachdem sie in Lofer krankheitsbedingt ausgefallen war. Sie siegte an beiden Tagen im 16 Starterinnen großen Feld souverän in den Finals. Auch im Canadier-Einer erreichte sie mühelos die A-Finalläufe und belegte Platz vier am ersten und ...