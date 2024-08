Plus Koblenz

Der Traum von einer Medaille in Paris: Koblenzer nimmt zum vierten Mal an Paralympischen Spielen teil

i Heiko Wiesenthal bei der Ballannahme – bei den Paralympischen Spielen in Paris, die am Mittwoch beginnen, hofft der Koblenzer mit der deutschen Sitzvolleyballnationalmannschaft auf eine Medaille. Foto: Imago/BeautifulSports

Mittlerweile ist Heiko Wiesenthal in Sportlerkreisen in Koblenz bekannt wie ein bunter Hund. Bei Empfängen von Lotto Rheinland-Pfalz, des Landessportbundes und des Behindertensportverbandes Rheinland-Pfalz ist der 49-Jährige häufig dabei. Im Fußballteam der Lotto-Elf läuft er auf, Sportler des Jahres der Stadt Koblenz war er auch schon. Bei den Paralympischen Spielen in Paris will sich der Sitzvolleyballer nun den Traum von einer Medaille erfüllen.