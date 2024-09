Plus Bad Kreuznach Debüt in der Trampolin-Bundesliga: Leni Reithofer eifert ihrem Papa nach Von Tina Paare i Tagesbeste Turnerin: MTVlerin Aileen Rösler wusste beim Bundesliga-Auftakt zu überzeugen. Foto: Klaus Castor Ein Bundesliga-Debüt, drei Durchgänge ohne einen Abbruch, die Dominanz in der Einzelwertung und ein souveräner Tagessieg über die beiden Frankfurter Vereine: Es gab viel zu feiern bei den Trampolinturnern des MTV Bad Kreuznach, die zum Auftakt der Bundesligasaison eine Duftmarke setzten. Mit 607,10 Punkten verwiesen sie die Frankfurt Flyers (562,70) und die Eintracht (546,50) auf die Plätze und machten einen großen Schritt in Richtung Finale. Lesezeit: 4 Minuten

Bei aller Freude über den gelungenen Auftakt gab es in der IGS-Halle aber auch einen traurigen Moment. MTV-Präsident Carsten Eider war sichtlich bewegt, als er in einer kurzen Ansprache an Peter Gehrke, den vor wenigen Wochen verstorbenen Ehrenpräsidenten des Vereins erinnerte und zu einer Schweigeminute aufrief. Viele im Verein und ...