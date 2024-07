Plus Paris

Das Gefühlschaos der Ricarda Funk bei Olympia – Große Unterstützung aus Bad Kreuznach und Bad Salzig

i Schock im Ziel: Die Slalomkanutin Ricarda Funk reagiert auf die 50-Sekunden-Strafe im Finale. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Ricarda Funk nennt das, was sie seit Sonntagabend, seit dem Finale im Kajak-Einer bei den Olympischen Spielen in Paris in sich spürt, ein Gefühlschaos. Ein Gefühlschaos, das in dem Moment ausgelöst wurde, als die Slalomkanutin des KSV Bad Kreuznach das verhängnisvolle Tor 20 ausgelassen hatte und so nur auf Platz elf landete.