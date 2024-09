Plus Metz

Cup-Sieg bedeutet eine Genugtuung für Josh Dietz -Paulina Pirro schlägt die Weltmeisterin

i Hat in Metz das Paddel fest in der Hand und die Tore im Visier: Joshua Dietz sichert sich mit einem Tagessieg den Deutschland-Cup. Foto: Steffen Dietz

Die Saison war alles andere als einfach für Joshua Dietz vom RKV Bad Kreuznach. Gleich zu Beginn des Jahres verpasste er die Aufnahme in die Nationalmannschaft extrem knapp. Trotzdem hielt der Slalomkanute die Spannung und die Form hoch, denn zum Saisonabschluss gelang ihm noch ein Ausrufezeichen. Er gewann den letzten Lauf des Deutschland-Cups in Metz und sicherte sich damit auch Platz eins in der Gesamtwertung der Männer-Leistungsklasse.