Plus Montabaur Coach Treber freut sich über „sehr gute Erkenntnis“: Auf Fighting Farmers Montabaur wartet nächstes Heimspiel Von Lukas Erbelding i Mit präzisen Würfen möchte Tom-Emil Meissner (am Ball), Spielmacher der Montabaur Fighting Farmers, auch in der Partie gegen die Wilddogs Pforzheim glänzen. Beim jüngsten Heimspiel gegen Gießen erwischten Meissner und seine Mitstreiter einen starken Tag und siegten klar. Foto: Lena Brüngel Nach einer zweiwöchigen Pause kehrt American-Football-Zweitligist Montabaur Fighting Farmers in den Spielbetrieb zurück. Am Samstag (16 Uhr) empfangen die Westerwälder die Pforzheim Wilddogs im Mons-Tabor-Stadion. Lesezeit: 2 Minuten

Drei Partien haben die Farmers in der German Football League (GFL) 2, so lautet der offizielle Name der zweithöchsten Liga, bislang bestritten. Die Bilanz, zwei Siege und eine Niederlage, kann sich für den Aufsteiger durchaus sehen lassen. „Die GFL 2 ist eine Herausforderung für uns. Aber das ist genau das, ...