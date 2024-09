Plus Bad Kreuznach

Bundesliga-Start mit MTV Bad Kreuznach: Olympia-Elfter präsentiert sich

i Groß war die Freude beim MTV Bad Kreuznach über den Gewinn des Bundesliga-Titels im Dezember in der IGS-Halle. Dort startet am Samstag auch die neue Bundesliga-Runde mit einem Heimkampf. Foto: Michael Ottenbreit

Der MTV Bad Kreuznach startet als Titelverteidiger in die neue Bundesliga-Saison der Trampolinturner. Im Dezember sicherten sich die Blau-Weißen in der IGS-Halle den begehrten Titel. Exakt dort startet nun auch das Unternehmen Titelverteidigung. Am Samstag ab 15 Uhr bestreitet der MTV seinen Vorrunden-Heimkampf gegen die beiden Frankfurter Teams Eintracht und Flyers.