Plus Bad Kreuznach BSC Bad Kreuznach stellt zwei Sieger im Lohrer Wald: Finalschießen mit besonderem Nervenkitzel Eine Riesenspinne gehörte zu den Attraktionen beim Bowhunterliga-Finale im Lohrer Wald. Die BSCler (von rechts) Thomas Kluge, Veit Maurer, Raphael Freudenberger, Udo Büchler, Eduard Dieser und Dirk Ebling überprüfen, wo die Pfeile gelandet sind. Im Lohrer Wald richtete der BSC Bad Kreuznach das Bowhunterliga-Finale aus – und durfte dabei zwei Siege feiern.

Es ist eine ungewohnte Situation, der sich die Bogenschützen beim Finale der Bowhunterliga stellen müssen. Paarweise treten sie auf der Schießwiese gegeneinander an, müssen dabei nicht nur die Entfernung zum vorgegebenen Ziel richtig einschätzen und die 3-D-Tierattrappen in der Wertungszone treffen. Erschwert werden die direkten Duelle, in denen die Plätze ...