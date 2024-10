Plus Dienstweiler

Bowhunter-Titelkämpfe in Dienstweiler: Gleich vier Bären werden Deutsche Meister

i Die Deutschen Meister der Bärenbacher Bogenschützen (von links): Franziska Noll, Alexandra Pieroth, Rita Rohr und Josef Rohr. Foto: Melanie Noll

Aller guten Dinge sind drei – heißt es so schön. Doch nicht so bei den Bogenschützen „Die Bären“ des FC Bärenbach. Drei Wettkampftage absolvierten sie zwar bei den deutschen Bowhunter-Meisterschaften in Dienstweiler, aber am Ende stellten sie gleich vier Deutsche Meister.