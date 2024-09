Plus Andernach/Betzdorf Betzdorfer „Smasher“ verpassen Auftaktsieg: BC verliert denkbar knapp beim TB Andernach i Zufriedene Gesichter beim Badminton-Oberligateam des BC „Smash“ Betzdorf trotz der knappen Niederlage zum Start. Foto: Schönborn/BC „Smash“ Am vergangenen Wochenende startete der BC „Smash“ Betzdorf in die neue Oberliga-Saison 2024/25 mit einem hochspannenden Auswärtsspiel gegen den TB Andernach. Trotz des Fehlens der beiden Schlüsselspieler Przemyslaw Urban und Elmé de Villiers, reisten die Betzdorfer mit der Hoffnung an, zumindest einen Punkt aus der Begegnung mitzunehmen. Lesezeit: 2 Minuten

Das erste Herrendoppel begann durchaus vielversprechend: Lucas Zimmermann und Wojciech Lenartowicz kämpften sich nach einem verlorenen ersten Satz eindrucksvoll zurück, mussten sich jedoch am Ende unglücklich im dritten Satz geschlagen geben. Auch das Damendoppel, in dem Lisa Löhr und Isabel Hoß antraten, ging in zwei Sätzen an die Gastgeber. Der ...