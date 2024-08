Plus Frankfurt

Beim Frankfurter Ironman: Bücheler Simon und Zucchet durchbrechen „Schallmauer“

Von Alfons Benz

i Der Bücheler Matthias Zucchet knackte die Zehn-Stunden-Marke. Foto: David Simon

8:57:28 und 9:41:46 Stunden sind Zeiten, die allgemein betrachtet, wenig hergeben. Sieht man sie sich jedoch als Triathlet, oder besser noch als Ironman näher an, geben sie aber so richtig was her. Es sind nämlich die Zielzeiten der beiden 33-jährigen David Simon und Matthias Zucchet vom Ironman Frankfurt.