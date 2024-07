Plus Witten Beachwrestling: Medaillenregen für VfL Bad Kreuznach bei der DM Von Dieter Junker i Erfolgreiche Delegation des VfL Bad Kreuznach bei den deutschen Meisterschaften im Beachwrestling (hinten von links): Kampfrichterin Laura Ferdinand, Elhan Bayramov, Betreuer Peter Striehl, Georgiy Gezelishvili, Jannis Helbing, Steffen Oberst, Pana Rüstamli, Anousch Jafari Gorzini sowie (vorne von links) Stefan Tonu, Magomed Bataev, Trainer Karl-Heinz Helbing, Toghrul Rüstamli und Delegationsleiter Oliver Eich. Foto: Ingrid Ferdinand Sechs Starter, fünf Medaillen, zwei Deutsche Meister: So lautet die hervorragende Bilanz des VfL Bad Kreuznach bei den deutschen Meisterschaften im Beachwrestling in Witten. Es war das erste Mal, dass Ringer aus dem Schwerathletikverband Rheinland an diesen Meisterschaften teilnahmen, und gleich präsentierten sie sich derart erfolgreich. Lesezeit: 2 Minuten

Neuer Deutscher Meister wurde bei den Männern in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm Magomed Bataev vom VfL Bad Kreuznach. Er siegte deutlich und überlegen in allen drei Kämpfen und gewann so verdient die Goldmedaille. Ebenfalls Gold gab es für seinen Vereinskameraden Toghrul Rüstamli bei den Junioren in der Gewichtsklasse bis ...