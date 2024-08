Plus Bad Kreuznach

Bad Kreuznacher Ringer startet in Paris: Bulgare Semen Novikov ist ein Mitfavorit

Von Gert Adolphi

i Startet in Paris: VfL-Ringer Semen Novikov (Mitte, hier mit Karl-Heinz Helbing und Oliver Eich) Foto: Klaus Castor

Gemeinsam drücken die Ringer des Zweitligisten Wrestling Tigers Rhein-Nahe am Mittwoch in Bad Kreuznach ihrem Mannschaftskollegen Semen Novikov die Daumen, wenn der Bulgare bei den Olympischen Spielen in Paris ab 12 Uhr auf die Matte geht.