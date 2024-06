Plus Balve/Niederneisen

Aus Niederneisen zum DM-Titel: Emilia Löser feiert mit Gewinn des deutschen Meistertitels ihren größten Erfolg

Von René Weiss

i „Dieser Titel ist der wichtigste Erfolg in meiner bisherigen Laufbahn“, sagte Emilia Löser aus Niederneisen nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Mit ihrem elfjährigen Hengst Dexter Bois Margot triumphierte die 23-Jährige in Balve.

In der Ergebnisliste der deutschen Meisterschaften im Springreiten steht hinter dem Namen von Emilia Löser die Ortschaft Damme als Wohnort. Rund 18.000 Einwohner groß, im niedersächsischen Landkreis Vechta gelegen. Dort lebt die 23-Jährige mittlerweile, aber zu Hause ist die frischgebackene Titelträgerin an der Aar: Die Niederneisenerin, die „ihren“ Reit- und Fahrverein auch weiterhin repräsentiert, feierte in Balve den größten Erfolg ihrer bisherigen Laufbahn.