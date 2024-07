Plus Faustball

Aufstieg verpasst: TV Dörnberg bleibt in der Verbandsliga

i Nachdem Tom Menche (Nummer 18) und Robin Hofmann am Samstag mit dem TV Dörnberg dreimal leer ausgegangen waren, verbuchten die Gastgeber am Sonntagmorgen gegen den TV Langen wenigstens ein kleines Erfolgserlebnis bei der Aufstiegsrunde zur 2. Liga West. Foto: Andreas Hergenhahn

Dörnberg. Bereits am frühen Samstagabend war für die Faustballer des TV Dörnberg der Traum von der Rückkehr in die West-Gruppe der 2. Bundesliga ausgeträumt. Nachdem die Gastgeber zum Auftakt des mit sechs Teams besetzten Turniers gegen den badischen Vertreter FB Kippenheim eine 2:0-Satzführung (11:7, 11:5) und damit alle Trümpfe noch aus der Hand gegeben hatten, standen sie am Ende nach 9:11, 9:11, 8:11 mit leeren Händen da. „Das war schon ein Dämpfer für uns“, so Routinier Dominic Goebels. „Dabei hatten wir das Geschehen lange fest im Griff. Doch dann schlich sich irgendwie der Schlendrian in unser Spiel ein. Schlag und Zuspiel wurden zu ungenau, so dass die Kippenheimer den Spieß noch umdrehen konnten.“