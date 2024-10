Plus Asterstein Aufstieg rückt für KTV Koblenz in weite Ferne – Erster Heimauftritt für Olympia-Turner Loran de Munck Von Kilian Jorde i Zum ersten Mal in dieser Saison können die Turnfans Loran de Munck im Turnforum auf dem Asterstein im Koblenzer Dress bewundern – Gegner der KTV ist TuS Vinnhorst II. Foto: Livius Stein Nach vier von sieben absolvierten Wettkämpfen in der 2. Kunstturn-Bundesliga Nord befindet sich die Kunstturnvereinigung (KTV) Koblenz am Scheideweg. Lesezeit: 2 Minuten

Zwei überzeugenden Siegen zum Saisonauftakt folgten zwei bittere Niederlagen: Erst setzte es eine 12:55-Pleite gegen die Metropole Ruhr, dann mussten sich die Koblenzer am vergangenen Samstag knapp mit 36:41 bei der KTV Obere Lahn geschlagen geben. So rangiert der Aufstiegsaspirant momentan nur auf Platz vier in der Tabelle und benötigt ...