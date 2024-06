Plus Montabaur

Aufsteigerduell beim ersten Auswärtsauftritt: Montabaur Fighting Farmers gastieren bei Albershausen Crusaders

i Zusammen sind wir stark: Die Montabaur Fighting Farmers bestreiten am Sonntag ihr erstes Auswärtsspiel in der neuen GFL2-Saison. Foto: Lena Brüngel

Am Sonntag, 15 Uhr, steht für die Montabaur Fighting Farmers das erste Auswärtsspiel in der neuen Saison der German Football League (GFL) 2 Süd an. Dabei geht es für das Team von Headcoach Michael Treber zu den Albershausen Crusaders nach Baden-Württemberg. Die Crusaders sind ebenso wie die Westerwälder ein Aufsteiger in die GFL 2 Süd.