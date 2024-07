Plus Paris/Ruppach-Goldhausen

Auf Bahn drei und mit Taylor Swift im Ohr: Westerwälder Schwimmerin Angelina Köhler fliegt in Paris ins Finale

i Ihr erstes Ziel hat Angelina Köhler am ersten Wettkampftag in Paris mit dem Einzug ins Olympische Finale erreicht. Jetzt greift die 23-Jährige, die im Westerwald aufgewachsen ist, am Sonntagabend nach Edelmetall über 100 Meter Schmetterling. Foto: Michael Kappeler/dpa

Der Traum von einer Westerwälder Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris lebt: Nach einer sehr kontrollierten Vorstellung im Vorlauf am Samstagvormittag hat die in Ruppach-Goldhausen aufgewachsene Angelina Köhler am ersten Wettkampftag auch im Halbfinale über 100 Meter Schmetterling die Nerven behalten. Als Vierte qualifizierte sich die 23-Jährige souverän für den Endlauf am Sonntagabend um 20.40 Uhr.