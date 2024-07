Plus Paris

Auch Platz vier verdient Respekt: Wie die Westerwälderin Angelina Köhler ihren Olympia-Auftritt einordnet

i Tränen nach Platz vier: Angelina Köhler. Foto: Jan Woitas/DPA

Wenn Angelina Köhler nach ihren ersten Olympischen Spielen von Tahiti nach Bora-Bora segelt, werden die Tränen von Paris längst getrocknet, vielleicht sogar ein bisschen vergessen sein. Am Sonntagabend war der Gedanke an den „zweiten Lebenstraum“, den sich die in Ruppach-Goldhausen im Westerwald aufgewachsene Schwimmerin mit der Reise nach Französisch-Polynesien erfüllen wird, jedoch weit weg.