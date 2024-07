Plus Idar-Oberstein Applaus nach Iris Zimmers Paukenschlag: Luftgewehr-Schützin des SV 1858 Idar-Oberstein stellt Landesrekord auf Von Marco Brenner i Rekordschützinnen des SV 1858 Idar-Oberstein gemeinsam am Schießstand. Iris Zimmer (rechts) verbesserte den zwei Jahre alten Landesrekord von Carmen Brenner. Foto: Marco Brenner Bei den Landesmeisterschaften in der Disziplin Luftgewehr Auflage errangen die Schützinnen und Schützen des SV 1858 Idar-Oberstein drei Meistertitel. Insgesamt gingen in Bingen und Rheingönheim elf Schmuckstadt-Akteure an den Start. Lesezeit: 2 Minuten

In Bingen belegte Karl Burock mit 309,4 Ringen in der Altersklasse Senioren IV den sechsten Platz und Karl-Heinz Fuhr mit 297,1 den 30. Platz. Karl-Heinz Fuhr hatte in seinem Durchgang allerdings mit erheblichen Problemen bei der elektronischen Trefferanzeige zu kämpfen. Diese gingen sogar so weit, dass der gesamte Wettkampf mehrmals ...