Plus Odenbach Adenbacherin landet bei EM auf Platz vier: Bogensport-Virus hat Janina Leber vom SV Odenbach erfasst Von Roswitha Kexel i Janina Leber ist erst seit gut einem Jahr Bogenschützin des Schützenvereins Edelweiß Odenbach. Sie konnte in dieser kurzen Zeit bereits beachtliche Erfolge feiern und verhalf mit ihrer Treffsicherheit dem Schützenverein zu einem höheren Bekanntheitsgrad. Foto: Roswitha Kexel Der Schützenverein Edelweiß Odenbach freut sich über ein überaus talentiertes Mitglied: Janina Leber aus Adenbach. Lesezeit: 2 Minuten

Die 32-jährige Bogenschützin ist erst vor einem Jahr in den Verein eingetreten. Sie hatte Anfang dieses Jahres dann die Idee, sich bei der Europameisterschaft, die in Bad Kleinkirchheim in Österreich stattfand, anzumelden. Janina Leber trainierte nach der Anmeldung fleißig und wurde mit dem vierten Platz unter 23 Starterinnen ihrer Bogenklasse ...