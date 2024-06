Plus Höhr-Grenzhausen

60. Reitturnier des RV Kannenbäckerland in Höhr-Grenzhausen: Wilmsmann triumphiert in der Siegerrunde

i Volle Konzentration für den Höhepunkt des langen Turnierwochenendes beim RV Kannenbäckerland in Höhr-Grenzhausen: Bernd Wilmsmann vom RV Neuwied absolvierte letzter Reiter des Tages mit seinem Pferd Cassira den Parcours der Siegerrunde in einer Zeit von 39,57 Sekunden und holte sich damit den Erfolg im Großen Preis der Sparkasse Westerwald-Sieg. Foto: René Weiss

Mit einem Mammutprogramm über vier Tage feierte der RV Kannenbäckerland am langen Fronleichnam-Wochenende ein Jubiläum: Bereits zum 60. Mal wurde auf der inzwischen vereinseigenen Anlage am Flürchen in Höhr-Grenzhausen das traditionelle Reitturnier in Dressur und Springen ausgerichtet. In diesem Jahr war der RVK zudem wieder einmal Gastgeber der Bezirksmeisterschaften Rhein-Westerwald.