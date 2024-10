Plus Weißandt-Gölzau

400 Ringe: Marcus Madsen und dem Wissener SV gelingt der ideale Bundesliga-Start

Von René Weiss

Dass Marcus Madsen ein Spitzenmann seines Faches ist, wusste Bernd Schneider. Immerhin belegte der Schwede bei den Olympischen Spielen in Paris in diesem Sommer Platz zwölf im Dreistellungskampf. Dass der 30-jährige Neuzugang von Luftgewehr-Erstligist Wissener SV aber direkt am ersten Bundesliga-Wochenende bei 80 Schüssen 79 in die Zehn setzt und gegen Aufsteiger SV Kamen das Optimum von 400 Ringen erzielte, übertraf selbst die Erwartungen des Wissener Trainers.