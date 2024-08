Plus Dickendorf/Mörsbach-Burbach

300 Ausdauersportler treffen sich im „schönsten Teil des Westerwaldes“: 38. Sprint-Triathlon „Mörsbachman“

i Ein Rückblick ins Jahr 2016: Nach dem Besuch in der Wechselzone heißt es schnell den Rhythmus in der nächsten Disziplin zu finden. Das Foto zeigt Tim Kreckel (WSG Bad Marienberg). Foto: Thomas Jäger/Archiv

Am Samstag wird bereits zum 38. Mal der Sprint-Triathlon „Mörsbachman“ der SG Mörsbach ausgetragen. Nach dem Start im Freibad Dickendorf geht es nach 240 Metern im Wasser auf die 20-Kilometer-Radstrecke „durch den schönen Westerwald“, wie es die Organisatoren beschreiben. Die Sieger der einzelnen Startergruppe krönen sich dann nach einem abschließenden 5,5-Kilometer-Lauf in der Kroppacher Schweiz mit Ziel an der Grillhütte in Mörsbach-Burbach.