24-Stunden-Spektakel für Mountainbiker: Beim Stöffel-Race geht's auch am runden Geburtstag rund

i Wenn es dunkel wird in Enspel, geht den Fahrern beim Stöffel-Race ein Licht auf. Foto: Volker Horz

Fast auf den Tag genau vor zehn Jahren gab es das erste Stöffel-Race im Stöffelpark in Enspel. Was mit rund 30 Fahrern begann, hat sich in den folgenden Jahren rasch zu einem einzigartigen und einem der beliebtesten 24-Stunden-Rennen für Mountainbiker entwickelt.